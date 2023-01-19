Следователи озвучили статистику преступлений, совершенных детьми и против детей

На Кубани троих подростков обвинили в сексуальном насилии над ровесниками. Об этом "КП"-Кубань" в эксклюзивном интервью сообщил первый замглавы кубанского Следкома.

- Статистика свидетельствуют о росте преступлений в отношение детей. Если в 2013 году было возбуждено 287 уголовных дел такой категории, то в 2022 уже 557. Однако и сами несовершеннолетние нередко их совершают. Так, настораживает тот факт, что многие из таких преступлений совершены несовершеннолетними в отношении своих сверстников. Так, за 9 месяцев прошлого года окончено 3 уголовных дела в отношении несовершеннолетних о преступлениях, совершенных ими в отношении своих ровесников. Все - по ст. 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера, - сообщил Александр Нихаев в эксклюзивном интервью "КП"-Кубань".

Кроме того, за 9 месяцев прошлого года 15 несовершеннолетних пострадали от преступных посягательств со стороны членов семей и других близких, в том числе 8 – от рук родителей. Четверо несовершеннолетних погибли.

Подробнее читайте в интервью "КП"-Кубань".