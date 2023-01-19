О «моде» на педофилов, делах против врачей и коррупции - как безумии. Первый замруководителя кубанского Следкома дал большое интервью «Комсомолке»

Александр Нихаев

Во власть боятся идти талантливые из-за угрозы постоянно «ходить под статьей». И педофилов ловят чаще, чем карманных воров. Но следователи не считают многочисленность раскрываемых преступлений по коррупционным и по статьям против половой неприкосновенности детей охотой на ведьм.

Об этом и не только поговорили с первым заместителем руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, полковником юстиции Александром Нихаевым.

- Вы давно специализируетесь на особо важных делах, это даже звучит жутковато. Какие дела считаются таковыми?

- Законодательством не предусмотрена градация уголовных дел на «неважные», «важные» и «особо важные». Так называемая «особая важность» уголовного дела, как правило, обусловлена сложностью его расследования. Это дела о катастрофах, авариях, масштабных пожарах, взрывах и стихийных бедствиях, повлекших большие жертвы. Это так называемые «громкие» дела, о крупных или «многосерийных» коррупционных преступлениях; о преступлениях, совершенных людьми с особым статусом (депутатами всех уровней, судьями, главами органов местного самоуправления, прокурорами, следователями, адвокатами); а также уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных как в отношении детей, так и самими детьми.

- Есть ощущение, что уголовных преступлений в отношении детей стало больше за последнее десятилетие? С чем вы это связываете?

- Законодатель отнес к подследственности следователей СК России все уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Статистика, действительно, свидетельствуют о росте таких преступлений. Если в 2013 году было возбуждено 287 уголовных дел такой категории, то в 2022 уже 557.

В основном это преступления против жизни и здоровья детей, их половой неприкосновенности, а также собственности. В 2022 году больше половины из всех возбужденных уголовных дел - это дела о так называемых половых преступлениях (61,1% от общего числа возбужденных уголовных дел), что фактически соответствует показателям 2021 года.

Тут аналитики приходят к выводу, что большинство из них совершается тогда, когда дети остаются без присмотра родителей или попечителей. В первую очередь это связано с недостаточным надзором за детьми, когда семья ведет асоциальный образ жизни, часто злоупотребляет спиртным, наркотиками, не имеет постоянного источника дохода. Настораживает тот факт, что многие из таких преступлений совершены несовершеннолетними в отношении своих сверстников. Так, за 9 месяцев прошлого года окончено 3 уголовных дела в отношении несовершеннолетних о преступлениях, совершенных ими в отношении своих ровесников. Все - по ст. 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера.

Окончательные итоги 2022 года еще подводятся, но за 9 месяцев прошлого года 15 несовершеннолетних пострадали от преступных посягательств со стороны членов семей и других близких, в том числе 8 – от рук родителей. К сожалению, 4 несовершеннолетних погибли.

В каждом таком случае следователями дается оценка еще и работе органов системы профилактики безнадзорности и преступности несовершеннолетних. При выявлении слабых мест в системе принимаются меры для их устранения.

Можно бесконечно приводить примеры, но одна лишь констатация фактов поставленную перед нами Председателем СК России задачу - находиться на страже защиты детства - не решит. Самая главная наша цель - это повышение эффективности предупредительной работы. Следственным управлением в соответствующие органы не раз направлялись предложения о совершенствовании профилактической деятельности, поскольку только совместными усилиями, при участии всех заинтересованных органов, комплексно подходя к решению проблем, связанных с профилактикой правонарушений и преступлений, удастся добиться конкретных положительных результатов по предупреждению преступных посягательств.

- В Краснодарском крае в одном только Белореченском районе за год посадили трех педофилов (дело Сергея Марина возвращено на пересмотр).

- С юридической точки зрения «педофилия» - это медицинский диагноз, который устанавливается только на основании заключения комиссии экспертов в каждом конкретном случае. Поэтому относить каждого обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних к такой категории, будет не верно. Белореченский район не выделяется в статистике таких преступлений от других городов и районов края.

Уголовное дело в отношении М. по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка было расследовано Белореченским межрайонным следственным отделом и по результатам расследования направлено в суд. В мае 2021 года по результатам рассмотрения дела Белореченским районным судом М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, а в сентябре 2021 года приговор вступил в законную силу. В связи с отменой кассационной инстанцией указанного приговора, уголовное дело возвращено в суд первой инстанции для нового рассмотрения, которое до настоящего времени не окончено.

Что касаемо доводов защиты о необоснованном предъявлении обвинения отмечу, что собранные органом предварительного следствия доказательства не имеют заранее установленной силы и оцениваются в последующем судом по своему внутреннему убеждению наряду с иными доказательствами. Только суд на основании полного и всестороннего рассмотрения уголовного дела устанавливает виновность лица в инкриминируемом деянии, а также дает оценку доказательствам, представленным стороной обвинения и стороной защиты с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности.

- Не угрожает ли нашему обществу «охота на ведьм» в этом случае? Нет ли опасности, что каждого мужчину, вошедшего вслед за школьницей в подъезд, потом могут обвинить в педофилии? Как в этом случае проводится расследование?

- Как правило, процессуальные проверки такой категории преступлений проводятся после поступления заявлений от граждан. Мы обязаны зарегистрировать любое заявление о преступлении и проверить изложенные в нем сведения. В том числе на предмет подачи заведомо ложного сообщения о преступлении. При отсутствии явных признаков преступления, либо задержания лица во время или непосредственно после его совершения, следователь проводит доследственную проверку, являющуюся фактически мини-расследованием. Тогда опрашиваются все - потерпевшие, лицо, в отношении которого подано заявление, и очевидцы, назначаются судебные экспертизы, изучаются видеозаписи с камер наблюдения и проводятся иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. И только при достаточности доказательств совершения преступления принимается решение о возбуждении уголовного дела. Проверка законности принятого решения также осуществляется надзорным ведомством. Поэтому возбуждение уголовного дела по любой категории преступлений - это тщательно продуманное и взвешенное решение следователя, основанное на собранных объективных доказательствах. Не стоит забывать и о том, что лицо, в отношении которого проводится проверка или расследуется уголовное дело, имеет право на защиту с момента подачи такого заявления и зачастую активно пользуется таким правом, предоставляя следствию свои контрдоводы и доказательства непричастности, которые проверяются следователем. Именно поэтому сейчас оправдательный приговор это действительно правоприменительная практика, а не «сговор правоохранительной системы и защита своей чести», как любят говорить обыватели.

- Пару лет назад в стране создавалось специальное подразделение Следкома, расследующее врачебные ошибки. Есть ли такое Краснодарском крае? Какова статистика таких дел?

- Следователям следственного управления СК России по краю неизбежно приходится сталкиваться с обращениями, связанными с некачественным оказанием медицинской помощи, приводящей к тяжким последствиям. Проблема ятрогенной преступности многосторонняя, поскольку затрагивает интересы пациентов и их родственников, работников медицинских учреждений и страховых компаний, а также касается деятельности правоприменителей. В каждом случае следователи рассматривают такое заявление одновременно в призме нескольких составов преступлений: причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти пациенту, оставление в опасности или неоказание помощи больному, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также халатность.

При правильном разрешении такой проблемы должны соблюдаться права и учитываться интересы всех сторон: пациенты рассчитывают на адекватную, квалифицированную медицинскую помощь, оказанную с соблюдением норм медицинской этики и деонтологии, врачи должны быть защищены от необоснованных «обвинений» в неблагоприятном исходе лечения или недостижении ожидаемого результата при условии добросовестного выполнения ими своих профессиональных обязанностей. Следователи должны иметь в своем распоряжении основанный на законе инструмент оценки правильности действий медицинских работников с учетом всех обстоятельств происшествия, что позволит справедливо реагировать и на нарушения прав пациентов. Поскольку следователи не обладают такими специальными познаниями, одним из таких инструментов является заключение комиссии экспертов-медиков.

В 2022 году на 15,91% сократилось количество поступивших в следственное управление сообщений о ятрогенных преступлениях. Всего за 11 месяцев 2022 года в следственное управление поступило 148 таких сообщений, по результатам проверки которых возбуждено 41 уголовное дело.

Сейчас в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления дополнительно создано следственное отделение, специализирующееся на раскрытии и расследовании преступлений, связанных с врачебными ошибками. Одно из успешно расследованных – дело по факту смерти 2-летнего мальчика в Темрюкской ЦРБ. Проведено много экспертиз. В итоге обвинение (ч.2 ст.109 УК РФ) было предъявлено заместителю главного врача по детству и родовспоможению МБУЗ «ЦРБ МО Темрюк». В декабре 2022 года приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на тот же срок (приговор не вступил в законную силу).

- Не бывает недели, чтобы кого-то в регионе из чиновников, гос- или муниципальных служащих, руководителей бюджетных структур не обвинили в коррупционном преступлении. Наверняка данные пo раскрываемости велики. Именно это отбивает охоту квалифицированным кадрам идти работать на ответственные посты - шаг влево, шаг вправо - уголовное дело. Наказание по таким статьям суровое. Но почему, по-вашему, не удается победить коррупцию?

- Ответ на данный вопрос, по моему мнению, в большей степени могут дать специалисты в области криминальной психологии. Причины коррупционного поведения постоянно являются предметом исследования специалистов различных наук и их выводы однозначно используются при выработке на государственном уровне мep по предупреждению коррупционных преступлений.

Но и при этом, преступления эти продолжают совершаться, и, исходя из показателей работы следственного управления по краю, я могу констатировать небольшой рост выявленных такого рода преступлений. Этому способствуют как активная работа оперативных подразделений ФСБ и МВД России, так и повышение правосознания граждан, которые сегодня в совокупности с широкими возможностями онлайн-обращений в государственные структуры позволяют пресекать коррупционные проявления на стадии приготовления или покушения. Для наглядности приведу некоторые цифры,за 9 месяцев 2022 года в следственное управление и территориальные следственные отделы поступило 775 сообщений о коррупционных преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 518 уголовных дел. Наибольшее число преступлений составляют мошенничества, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, служебный подлог.

С января по сентябрь 2022 года в производстве следственного управления находилось 659 уголовных дел коррупционной направленности. По результатам их расследования 234 дела уже направлены в суд.

Наибольшее число должностных лиц, совершивших коррупционные преступления, привлеченных к ответственности, являлись сотрудниками органов МВД России - 76. Помимо этого, к уголовной ответственности привлечены: 16 работников муниципальных администраций, в том числе 2 депутата и 3 главы, в органах Минюста России - 12 человек, в том числе в органах федеральной службы судебных приставов России - 8 сотрудников и одного в органах ФСИН России, четверых работников налоговой службы, в органах Росреестра - 3 работника, в органах Минздрава России и Роспотребнадзора - 8 человек, в органах Минобрнауки России и Минпросвещения России - 9 человек; по 1 работнику в органах Росимущества, Минприроды и Минэнерго России, в органах Минкультуры России 2 человека, в некоммерческих организациях 16 сотрудников, а также 6 человек, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Большое число среди уголовных дел, направленных в суд, это дача взятки (68), получение взятки (65), а также мелкое взяточничество (38). Анализ материалов уголовных дел позволяет сделать вывод, что во всех случаях должностные лица осознанно совершали коррупционные преступления, преследуя, в первую очередь, корыстный мотив. При этом, как правило, должностные лица во всех случаях принимали меры конспирации, разрабатывали схемы совершения преступления, которые, по их мнению, должны были им позволить не разделить участь других «попавшихся» на получении взяток и избежать уголовной ответственности.

Но опыт работы наших следователей в тесном взаимодействии с оперативными службами ФСБ и МВД России позволяет выявлять такие преступления и успешно их расследовать. Именно в целях профилактики коррупционных преступлений, такие уголовные дела активно освещаются в СМИ на всех стадиях предварительного следствия и вплоть до вынесения приговоров. Если должностное лицо надлежащим образом выполняет свои обязанности, не руководствуется корыстными побуждениями или иной личной заинтересованностью, бояться нечего!

- Как вы относитесь к утверждению «был бы человек, а статья найдется»?

- Эта фраза нас относит к временам репрессий, которые впоследствии самим же государством были признаны как грубейшее нарушение прав человека, после чего тысячи людей были реабилитированы. После этого советское уголовно-процессуальное законодательство претерпело существенные изменения. После образования Российской Федерации, совершенствование уголовного процесса было продолжено в сторону расширения прав всех участников уголовного судопроизводства и этот процесс не останавливается по сей день. Сегодня подозреваемые и обвиняемые имеют возможность реализовать свое право на защиту с момента фактического задержания, на всех стадиях досудебного судопроизводства обеспечен контроль и надзор за деятельностью следователя, есть право на рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, разграничены функции надзора и следствия, что позволило обеспечить состязательный уголовный процесс.

Отвечая на ваш вопрос, приведу выдержку из статьи 6 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации о том, что уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

Задачей предварительного следствия является рассмотрение всex возможных версий совершенного преступления с целью установления обстоятельств произошедшего, а имеющиеся противоречия должны быть устранены и им должна быть дана надлежащая правовая оценка. Следователь не может строить обвинение на предположениях.

Мы живем в правовом государстве, в котором согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина обязанность государства, поэтому я, как должностное лицо, на котором лежит обязанность обеспечить надлежащее расследование уголовных дел, к выражению «был бы человек, а статья найдется», отношусь не более как к расхожей фразе, применяемой заинтересованными лицами, при отсутствии у них конкретных фактов, опровергающих позицию следствия, либо в целях повлиять на ход и результаты следствия.

- Следком объявлял горячую линию помощи мобилизованным. Какого рода помощь оказывается? Есть в крае дела, возбужденные в связи с невыплатами, ошибочным призывом и т.д.?

- Уголовные дела по таким фактам не возбуждались. Государство и наши краевые власти стараются оперативно реагировать на возникающие у мобилизованных граждан и членов их семей проблемы. Вместе с тем горячая линия в следственном управлении продолжает функционировать и сотрудники управления готовы оказать необходимое содействие по вопросам мобилизации.

- Больше года тянулись судебные тяжбы родителей 9-ти приемных детей с чиновниками Брюховецкого района. В процессе многочисленных проверок выяснилось, что представители органов опеки подделывали документы, чтобы отобрать детей и поместить в приют. Было возбуждено уголовное дело. Ha каком этапе следствие?

- В производстве отдела краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дела в отношении главы администрации Брюховецкого района по фактам о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч.2 ст.169 УК РФ) при приобретении жилья для детей-сирот, а также халатности, в результате которой несовершеннолетним подопечным двух приемных семей были прекращены установленные законом выплаты (ч.1 ст.293 УК РФ). По ходатайству следователя судом глава муниципального образования Брюховецкий район был отстранен от занимаемой должности.

Кроме того, на территории района проживают 2 семьи, в которых воспитываются 13 приемных детей, в том числе, дети-инвалиды. По данным следствия, в июле прошлого года главой Брюховецкого района было вынесено постановление об изъятии из семей подопечных, освобождении опекунов от их обязанностей и прекращении им выплат, в том числе, на содержание детей. Между тем, с момента вынесения указанного постановления по настоящее время дети фактически у попечителей не изъяты, однако материальные выплаты на их содержание были прекращены. В результате халатности чиновника, более 9 месяцев каких-либо мер по временному устройству указанных несовершеннолетних и возобновлении выплат принято не было, дети продолжали жить с опекунами, освобожденными постановлением фигуранта от исполнения обязанностей по их воспитанию.

Расследование данного уголовного дела еще продолжается.