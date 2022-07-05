Семья с девятью приемными детьми-инвалидами выиграла суд у чиновников, обвинявших их в издевательствах, на Кубани

Дети в семье Ефимовых Фото: Евгения ОСТРАЯ

Про семью Ефимовых мы рассказывали весь прошлый год. Но то время, что длились судебные тяжбы с чиновниками Брюховецкого района, кажется для них вечностью. Все это время ни дети, ни их приемные родители не получали выплат, положенных по закону. Ефимовы вместе с девятью своими детьми были на грани выживания.

А все из-за подозрений в жестоком обращении с детьми. К расследованию подключилась тогда и прокуратура, и следком.

На сайте Брюховецкого районного суда – хронология тяжб семьи с чиновниками.

Факты жестокого обращения не подтвердились, в полиции отказались возбуждать уголовное дело после проверки. А опеке отказали в требовании забрать детей из семьи.

Более того, следователи возбудили уголовное дело о фальсификации отчетов об обстановке в семье, наоборот, в отношении сотрудников органов опеки.

После просьбы Ефимовых в декабре прошлого года в дело вступила омбудсмен по правам детей Мария Львова-Белова. Она через представителя настаивала в суде на возобновлении содержания детей. Органы опеки же продолжали судиться, настаивая на лишении приемных родителей прав на детей.

Суд вновь и вновь откладывал заседания. Точку в деле должна была поставить только экспертиза психологического состояния детей в институте имени Сербского. К слову, она была назначена за счет казны и обошлась бюджету Брюховецкого района почти в миллион рублей.

Все разрешилось 4 июля. Суд наконец принял окончательное решение снять с Ефимовых обвинения. Теперь они признаны потерпевшими в деле и могут претендовать на компенсацию морального вреда. Пособия на детей тоже решено вернуть в полном объеме.

Напомним, 19 июля власти Брюховецкого района Краснодарского края своим постановлением расторгли с ними договор о приемной семье и прекратили финансирование. Ефимовых вынуждали сдать детей в реабилитационный центр. Их заподозрили в издевательствах над подопечными. И даже несмотря на то, что все инстанции, включая правоохранительные органы, заявили, что оснований для беспокойства нет. Опека продолжила судиться.

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