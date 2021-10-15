Суд не дал забрать девять детей-инвалидов из приемной семьи, которую заподозрили в издевательствах

Дети останутся в семье

15 октября состоялось очередное судебное заседание по делу приемной семьи Ефимовых в Брюховецком районе Краснодарского края. Родители 9 приемных детей Ирина и Александр Ефимовы вот уже несколько месяцев пытаются вернуть себе права на их воспитание.

Напомним, 19 июля власти Брюховецкого района Краснодарского края своим постановлением расторгли с ними договор о приемной семье и прекратили финансирование. Ефимовых вынуждали сдать детей в реабилитационный центр. Их заподозрили в издевательствах над подопечными.

К расследованию подключились и прокуратура, и Следком, и омбудсмен по правам детей в Краснодарском крае.

На сайте Брюховецкого районного суда – хронология тяжб семьи с чиновниками. И все решения пока – в пользу Ефимовых.

Но факты жестокого обращения не подтвердились, в полиции отказались возбуждать уголовное дело после проверки.

Более того, следователи возбудили уголовное дело о фальсификации отчетов органов опеки об обстановке в семье.

А разбирательства в суде продолжаются до сих пор.

- Очень важная победа сегодня у нас. Судья Волкова отказала органам опеки забирать детей из семьи, чтобы подвергнуть психолого-психиатрическому анализу, - рассказала "КП" - Кубань" адвокат семьи Юлия Чесалина.

Однако для окончательного решения все же назначена экспертиза. Правда, дети на время исследования останутся дома.

- Экспертом выступят сотрудники Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции РФ, - уточнила защитник.

Ожидать результатов надо нескоро. На это время финансирование приемных детей будет по-прежнему приостановлено.

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