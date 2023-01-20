Полиция организовала проверку Фото: t.me/typodar

В Краснодаре погиб водитель Toyota, врезавшись в столб. ДТП произошло 19 января на перекрестке улиц Фадеева и 1 Мая.

Предварительно, 66-летний водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением. Машина сместилась вправо, после чего врезалась в фонарный столб. Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, в настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Горячем Ключе водитель легковушки погиб после наезда на металлическое ограждение. От удара мужчина выпал из машины на проезжую часть.