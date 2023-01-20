Водитель легковушки выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Водитель и пассажир ВАЗ погибли в ДТП с грузовиком на Кубани. Авария произошла 19 января на трассе Краснодар - Кропоткин - граница со Ставропольским краем в Тбилисском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Предварительно, 48-летний водитель ВАЗ-21043 около 19:20 выехал на встречную полосу. В этот момент здесь проезжал грузовик Mercedes, который столкнулся с легковушкой.

- В результате погибли водитель и пассажир легкового автомобиля, водитель грузовика госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что два человека погибли при наезде легковушки на бетонное ограждение в Горячем Ключе. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и допустил наезд на бетонную конструкцию.