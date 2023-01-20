Следователи организовали проверку по факту пожара на улице Тимирязева в Сочи

По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральном районе Сочи на улице Тимирязева в шестиэтажном жилом доме полностью сгорела мансарда. ЧП произошло в ночь на 20 января. Площадь возгорания составила 210 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет. Следователи организовали проверку по факту пожара.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Будет дана оценка действиям должностных лиц, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как удалось выяснить “КП”-Кубань”, следователи проверят действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома. Правоохранители оценят пожарную безопасность. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.