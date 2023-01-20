Мэрии отказали в сносе самостроя: незаконный дом на Тимирязева в Сочи, где сгорел мансардный этаж, достроили по решению суда

Мэрия требовала снести самострой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральном районе Сочи в ночь на 20 января вспыхнул сильный пожар. Спасатели эвакуировали 140 человек. Пожарные боролись с огнем на протяжении трех часов. В итоге мансардный этаж шестиэтажного дома на улице Тимирязева, 52/7 полностью сгорел.

На данный момент восемь жителей дома размещены во временных пунктах. Как удалось узнать “Комсомольской правде” - Кубань”, на Тимирязева, 52/7 проживает до 200 человек. В доме расположено 70 квартир.

- Шестой этаж выгорел полностью. На нем размещалось 10 квартир, проживали 25 человек. Жертв и пострадавших в пожаре, к счастью, нет, - сообщили “КП” - Кубань” в пресс-службе администрации Сочи.

На месте пожара работают дознаватели. В настоящее время из Краснодара была направления исследовательская пожарная лаборатория, которая поможет прокуратуре установить точную причину возгорания. Межведомственная комиссия даст оценку состоянию дома и определит его дальнейшую судьбу.

- Дом отключен от коммуникаций. Всем жителям было предложено размещение в резервном фонде. Согласились восемь человек. Они размещены в ЖК «Лесное» на улице Транспортной, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Остальные жители пострадавших квартир решили остановиться у родственников и знакомых.

Выяснилось, что еще в 2011 году на стадии строительства дома на улице Тимирязева, 52/7 администрация Сочи обращалась в суд. Мэрия требовала снести самострой. Суд удовлетворил иск администрации курорта. Однако апелляционным определением Краснодарского краевого суда решение отменили, в сносе было отказано.

Строительством дома занимался застройщик Айвазян. В 2013 году он вышел с иском в Центральный районный суд. Айвазян требовал передать права собственности на шестиэтажный жилой дом площадью 2807 квадратных метров.

- 17 сентября 2013 года требования застройщика были удовлетворены в полном объеме. Началось заселение дома жильцами, - уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

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