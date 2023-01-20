Прокуратура проводит проверку.
Фото: Олег УМАРОВ
В Центральном районе Сочи в ночь на 20 января разгорелся жуткий пожар. Огонь охватил всю мансарду шестиэтажного дома на улице Тимирязева, 52/7. Пожар не могли потушить более трех часов.
Во время пожара спасатели эвакуировали 140 человек. К счастью, пострадавших и погибших нет.
На данный момент на месте ЧП развернули оперативный штаб во главе с заместителем мэра Сочи Вадимом Снегиревым. Нуждающимся предложен пункт временного размещения в Центральном районе. Людям окажут все необходимое содействие. Угрозы пожара соседним зданиям нет.
В настоящее время рассматривается несколько причин случившегося. Огонь мог вспыхнуть на верхнем деревянном этаже из-за короткого замыкания, нарушений правил пожарной безопасности или неосторожного обращения с огнем.
К слову, прокуратура Краснодарского края склоняется к тому, что пожар мог вспыхнуть из-за нарушения правил пожарной безопасности.
- Прокуратура района организовала проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований закона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
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