Прокуратура проводит проверку. Фото: Олег УМАРОВ

В Центральном районе Сочи в ночь на 20 января разгорелся жуткий пожар. Огонь охватил всю мансарду шестиэтажного дома на улице Тимирязева, 52/7. Пожар не могли потушить более трех часов.

Во время пожара спасатели эвакуировали 140 человек. К счастью, пострадавших и погибших нет.

На данный момент на месте ЧП развернули оперативный штаб во главе с заместителем мэра Сочи Вадимом Снегиревым. Нуждающимся предложен пункт временного размещения в Центральном районе. Людям окажут все необходимое содействие. Угрозы пожара соседним зданиям нет.

В настоящее время рассматривается несколько причин случившегося. Огонь мог вспыхнуть на верхнем деревянном этаже из-за короткого замыкания, нарушений правил пожарной безопасности или неосторожного обращения с огнем.

К слову, прокуратура Краснодарского края склоняется к тому, что пожар мог вспыхнуть из-за нарушения правил пожарной безопасности.

- Прокуратура района организовала проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований закона, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Были слышны крики о помощи»: В Сочи ночью полыхали квартиры мансардного этажа в многоэтажке

В Сочи во время пожара в многоэтажке эвакуировали 140 человек (подробнее)

«Куски горящей крыши летели вниз»: очевидцы рассказали, что происходило во время крупного пожара в Сочи

Мощный пожар на Тимирязева в Сочи потушили за три часа (читать далее)