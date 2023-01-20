Мэрия Сочи не разрешала строить бизнес-город в море

В департаменте инвестиций администрации Сочи отсутствуют документы по данному проекту.

В Сочи планировали построить новый бизнес-город в море. По предварительным данным, он должен был появиться рядом с Адлером. Однако в департаменте инвестиций администрации Сочи отсутствуют документы по данному проекту.

- Разрешения на строительство администрацией города на указанный объект не выдавались. Обращение о рассмотрении проекта в администрацию не поступало, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Ранее сообщалось, что город должны были возвести на искусственной территории в море. По планам здесь мог появиться новый бизнес-центр. Остров хотели использовать, как транспортный хаб. Здесь же собирались оборудовать современную марину на 300 яхт.