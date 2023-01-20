В Новороссийске Toyota врезалась в опору ЛЭП, пострадал 6-летний мальчик

Автомобиль съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП Фото: t.me/gibdd_nvrsk

В Новороссийске Toyota врезалась в опору ЛЭП. При столкновении пострадал 6-летний мальчик, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города-героя.

ДТП произошло 20 января около 8:50 в поселке Цемдолина. Предварительно, 34-летний водитель, проезжая по улице Центральной, не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП.

В результате 6-летнего пострадавшего пассажира доставили в больницу.

- Мальчик находился на переднем пассажирском сиденье в удерживающем устройстве, не соответствующем росту и весу ребенка, - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Новороссийска.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре погиб водитель Toyota, врезавшись в столб. 66-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.