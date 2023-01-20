Более 400 млн рублей составил объем финансирования нацпроекта «Туризм» в Адыгее

Глава Адыгеи подводит итоги 2022 года в рамках реализации национального проекта «Туризм». Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи подводит итоги 2022 года в рамках реализации национального проекта «Туризм». Общий объем его финансирования составил 412,8 млн рублей.

- Развивая туризм, мы создаем условия для экономического роста, увеличения инвестиционной привлекательности, повышения комфорта для жителей нашей республики. Для этого строятся дороги, создаются и обновляются водоводы, проводится электричество и газ, - написал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», развитие туризма - одно из приоритетных направлений в регионе. В ближайшие годы на его территории появится большой экокурорт «Лагонаки», тирустско-рекреационный парк на Дегуакской поляне Майкопского района и многое другое.