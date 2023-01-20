Проект благоустройства Карасунских прудов Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре рассчитают стоимость благоустройства Карасунских прудов. Такое поручение дал глава города Евгений Наумов.

Проект подготавливают не первый год. Как отметил глава города, водоемы перевели в муниципальную собственность, поставили на кадастровый учет и сформировали земельные участки на всех территориях.

- Карасунские пруды - жемчужина нашего города. В будущем они станут местом притяжения для краснодарцев. Мы формируем единую картину, которую увидят жители и гости краевой столицы, - сказал Евгений Наумов. - Поручил коллегам просчитать необходимое финансирование и подавать заявку на выделение средств в городскую Думу.

Напомним, Карасунские озера получили статус прудов и перешли в собственность Краснодара в 2020 году.