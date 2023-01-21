В Сочи восстановили движение в тоннеле после массового ДТП Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи восстановили движение в тоннеле после массового ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, авария произошла утром 21 января на выезде из 8-го тоннеля федеральной трассы А-148 Дублер Курортного проспекта в сторону Дагомыса. Здесь столкнулись пять автомобилей, в том числе грузовик и трактор.

Предварительно, в результате аварии пострадал один человек.

- В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, движение транспорта восстановлено, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.