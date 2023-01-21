После остановки машины водитель пытался убежать от сотрудников ДПС Фото: кадр из видео

На Кубани полицейские устроили погоню за пьяным 20-летним водителем без прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Парня за рулем Lada задержали в станице Петровской Славянского района.

- Автоинспекторы заметили автомобиль с технической неисправностью, водитель совершал опасные маневры. Дорожные полицейские остановили авто, однако водитель сразу же попытался убежать, - рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Как выяснилось при задержании, 20-летний местный житель сел за руль в нетрезвом состоянии. При этом парень катался по станице без прав. Проходить медосвидетельствование на состояние опьянения он отказался.

На водителя составили несколько административных материалов. Машину парня отправили на штрафстоянку.

- По решению мирового суда мужчине назначен административный арест, - уточнили в МВД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, в Кореновске серийный автоугонщик пытался скрыться от полиции и попал в ДТП. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.