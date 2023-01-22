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НовостиПроисшествия22 января 2023 6:12

Прокуратура Кубани разбирается в ДТП, где пострадали 4 подростка

Авария произошло в Кущевском районе
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Прокуратура Кубани разбирается в ДТП, где пострадали 4 подростка. В ведомстве отметили, что им оказывают необходимую помощь.

- Прокуратура Краснодарского края контролирует установление всех обстоятельств по факту ДТП, произошедшего в Кущевском районе, а также принятие процессуального решения, - рассказали в пресс-службе.

Авария случилась вечером 21 января, когда 50-летний водитель Hyundai NF наехал на четверых подростков. Они переходили дорогу по пешеходному переходу без светофора.