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НовостиОбщество22 января 2023 16:24

На Кубани запустили акцию «Мы идем снова там, где гремела война»

Мероприятие продлится до 9 октября
Валерия ГОДОВНИКОВА
Открытие стартовало в станице Старокорсунской. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Открытие стартовало в станице Старокорсунской. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани запустили акцию «Мы идем снова там, где гремела война». Открытие стартовало в станице Старокорсунской.

- Акция «Мы идем снова там, где гремела война» в нынешнем году посвящена 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Пройдут многочисленные встречи и мероприятия кубанских поисковиков со школьниками и студентами, - рассказал заместитель губернатора Александр Власов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», акция будет проходить в два этапа. Первый этап будет посвящен Дню Победы. Второй начнется в августе и закончится 9 октября, в день юбилея битвы за Кавказ.