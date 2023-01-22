Открытие стартовало в станице Старокорсунской. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани запустили акцию «Мы идем снова там, где гремела война». Открытие стартовало в станице Старокорсунской.

- Акция «Мы идем снова там, где гремела война» в нынешнем году посвящена 80-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Пройдут многочисленные встречи и мероприятия кубанских поисковиков со школьниками и студентами, - рассказал заместитель губернатора Александр Власов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», акция будет проходить в два этапа. Первый этап будет посвящен Дню Победы. Второй начнется в августе и закончится 9 октября, в день юбилея битвы за Кавказ.