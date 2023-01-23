В лесу Адыгейска появится новая зона отдыха в 50 га

Новый объект появится на 50 га лесной местности

Новую зону отдыха создадут в Адыгейске. Объект появится на 50 га лесной местности. Финансирование составило более 72 млн рублей.

Нацпроект «Жилье и городская среда» стал приоритетным для Адыгейска. В городе уделяют большое внимание его благоустройству.

- Вторая победа во Всероссийском конкурсе по отбору лучшего проекта создания комфортной городской среды в малых городах позволила в ушедшем 2022 году начать работы по устройству новой зоны отдыха в районе мемориального комплекса, - рассказали в пресс-службе мэрии Адыгейска. - Финансирование по этому объекту с учетом средств Резервного фонда составило более 72 млн рублей

Ранее «Комсомолка» сообщала, что более 400 млн рублей составил объем финансирования нацпроекта «Туризм» в Адыгее. Все запланированные на 2022 год задачи были выполнены в полном объеме.