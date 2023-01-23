Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани23 января 2023 10:03

Спортсмены из Анапы победили в краевом первенстве по волейболу

Соревнования проходили в Краснодаре в честь 80-летия освобождения города
Мария ЧАЛАЯ
Спортсмены из Анапы стали лидерами в юношеском первенстве по волейболу. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Спортсмены из Анапы стали лидерами в юношеском первенстве по волейболу. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Спортсмены из Анапы победили в краевом первенстве по волейболу. Они заняли первое место среди юношей 12–13 лет. Соревнования проходили в Краснодаре в честь 80-летия освобождения города.

- По итогам турнира в юношеском первенстве «серебро» получила сборная краевой столицы. Бронзовые награды достались атлетам из Северского района, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Среди девушек в соревнованиях победили волейболистки из станицы Тбилисской. Серебряные медали завоевали спортсменки из станицы Выселки. Третье место получила команда из Северского района.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Краснодаре прошел турнир по волейболу в честь 80-летия освобождения города.