Спортсмены из Анапы стали лидерами в юношеском первенстве по волейболу. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Спортсмены из Анапы победили в краевом первенстве по волейболу. Они заняли первое место среди юношей 12–13 лет. Соревнования проходили в Краснодаре в честь 80-летия освобождения города.

- По итогам турнира в юношеском первенстве «серебро» получила сборная краевой столицы. Бронзовые награды достались атлетам из Северского района, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Среди девушек в соревнованиях победили волейболистки из станицы Тбилисской. Серебряные медали завоевали спортсменки из станицы Выселки. Третье место получила команда из Северского района.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Краснодаре прошел турнир по волейболу в честь 80-летия освобождения города.