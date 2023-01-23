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НовостиОбщество23 января 2023 10:39

Мэр Сочи проверил ход ремонта памятников военной истории

Об этом Алексей Копайгородский сообщил в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Рабочие выполняют облицовку мрамором и керамикой. Фото: администрация Сочи

Рабочие выполняют облицовку мрамором и керамикой. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил ход ремонта памятников военной истории. Глава города встретился с жителями села Барановка Лазаревского района. Именно они попросили привести в порядок мемориал воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время здесь завершается капремонт. Рабочие выполняют облицовку мрамором и керамикой.

- На прилегающей территории заменили брусчатку, сделали освещение, обновили парковую мебель, высадили новые деревья. Работы выполняем по поручению жителей, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Ранее “КП”-Кубань” сообщила, что в Сочи восстанавливают памятники военной истории. Завершается капитальный ремонт памятника воинам-интернационалистам.

Напомним, что в Сочи подготовили более 100 мероприятий ко Дню освобождения Краснодарского края.