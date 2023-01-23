На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП

Вторая энергоавария оставила без света жителей Прикубанского округа Краснодара. Об этом сообщили в городской ЕДДС.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ, отключилась ПС «РИП-408» и 7 трансформаторных подстанций, - уточнили в ЕДДС краевого центра.

Из-за поломки временно обесточены дома по улицам Московской, Мусорского, Тополиной, Есенина, Агрохимической.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Прикубанский округ Краснодара частично остался без света из-за аварии. Под отключение попали улицы Ботаническая, Главная, Объединенная, Вишневая, Крайняя, Открытая, Юбилейная, Малиновая и Просторная.