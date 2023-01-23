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НовостиОбщество23 января 2023 10:41

Вторая энергоавария оставила без света жителей Прикубанского округа Краснодара

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП

На месте работает аварийная бригада Фото из архива КП

Вторая энергоавария оставила без света жителей Прикубанского округа Краснодара. Об этом сообщили в городской ЕДДС.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ, отключилась ПС «РИП-408» и 7 трансформаторных подстанций, - уточнили в ЕДДС краевого центра.

Из-за поломки временно обесточены дома по улицам Московской, Мусорского, Тополиной, Есенина, Агрохимической.

На месте аварии работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Прикубанский округ Краснодара частично остался без света из-за аварии. Под отключение попали улицы Ботаническая, Главная, Объединенная, Вишневая, Крайняя, Открытая, Юбилейная, Малиновая и Просторная.