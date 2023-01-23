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НовостиОбщество23 января 2023 12:11

Туалет без входа в Сочи не был введен в эксплуатацию

Работы завершат до конца февраля
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Пандус закрепили должным образом. Фото: МЦУ Сочи

Пандус закрепили должным образом. Фото: МЦУ Сочи

В Адлерском районе Сочи местные жители были возмущены новым туалетом. Перила перекрывали вход в кабинки, и двери закрыты. Выяснилось, что туалет не был введен в эксплуатацию.

- Еще не определена организация, которая будет заниматься его эксплуатацией, также не завершены все необходимые работы по монтажу, - сообщили в пресс-службе Муниципального центра управления Сочи.

Также в администрации добавили, что пандус на видео, который вызвал ажиотаж в социальных сетях, не был закреплен – сегодня его установили должным образом.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, все необходимые будут завершены до конца февраля.