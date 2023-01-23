Фото: t.me/zoo_dodo

Мэр Новороссийска стал опекуном новорожденной альпаки из парка живой природы. Животное родилось 2 января 2023 года в станице Натухаевской. Об это сообщает «Новороссийской рабочий».

Глава города посетил парк «Додо» со своей семьей. Дочки мэра с первого взгляда полюбили альпаку и назвали ее Ритой.

- Мы не смогли устоять перед трогательной малышкой. Наша семья взяла ее под опеку. Теперь на нас лежит ответственность за питание и хорошее самочувствие необычного питомца парка, - сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Уточняется, что малыш стал седьмым новорожденный в семье альпак, проживающих в парке.