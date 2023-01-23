Видео с избиением ремнем школьников на Кубани проверяет прокуратура

Учитель ударил школьников ремнем за плохое поведение Фото: кадр из видео

Прокуратура организовала проверку послу публикации видео с избиением ремнем школьников на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Напомним, все произошло в школе №4 Усть-Лабинска. Один из школьников заснял на видео, как учитель бьет ремнем учеников. Как выяснилось позже, причиной стало плохое поведение ребят на перемене. При этом известно, что сами школьники предложили преподавателю вместо простого замечания побить их ремнем.

После публикации видео управление образования муниципалитета обратилось в полицию, прокуратуру и комиссию по делам несовершеннолетних. При этом самого учителя, замахнувшегося на школьников с ремнем, решено уволить.

- Прокуратура Усть-Лабинского района организовала проверку всех обстоятельств по факту противоправных действий учителя в отношении несовершеннолетнего. Территориальным отделом полиции в настоящее время проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой на контроль, - сообщили в пресс-службе краевого ведомства.