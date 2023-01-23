В Краснодаре за две недели января родились 12 двоен Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснодаре за две недели января родились 12 двоен. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Так, за две недели 2023 года в Перинатальном центре Краевой клинической больницы №2 появились на свет 12 пар малышей. Семьи стали родителями 14 мальчиков и 10 девочек.

- Практически каждый день на свет появлялась двойня. Поздравляю новоиспеченных родителей и желаю деткам, мамам и папам крепкого здоровья! – поздравила замглавы региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что более 1000 детей родились в регионе в новогодние праздники. В том числе на свет появились 15 двоен.