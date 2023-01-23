СК проводит проверку после избиения ремнем школьников на Кубани

Учитель ударил школьников ремнем за плохое поведение Фото: кадр из видео

Следователи проводят проверку после избиения ремнем школьников на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, видео с избиением школьников в школе №4 Усть-Лабинска, которое заснял один из ребят, начали публиковать в соцсетях. На кадрах видно, как учитель, замахнувшись, несколько раз поочередно бьет ремнем двоих шестиклассников.

Как выяснилось позже, причиной стало плохое поведение ребят на перемене. При этом известно, что сами школьники предложили преподавателю вместо простого замечания побить их ремнем.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в следственном управлении СКР по краю, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.