Житель Кубани лишился ВАЗ за 52 неоплаченных штрафа Фото: пресс-служба ФССП по Краснодарскому краю

Житель Кубани лишился ВАЗ за 52 неоплаченных штрафа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Так, житель Тимашевского района накопил задолженность по штрафам за нарушение ПДД. При проведении рейда судебные приставы обнаружили у мужчины автомобиль ВАЗ-2107.

- В соответствии с законодательством РФ хозяину машины предложили оплатить задолженность, однако указанной суммы у него не оказалось. Судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автомобиля, - сообщили в пресс-службе краевого УФССП.

Из-за проживания должника в другом районе машину у владельца изъяли.

- Если должник не погасит штрафы, имущество реализуют, а вырученные средства пойдут на погашение задолженности, - добавили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Анапе приставы в ходе рейда арестовали автомобили должников – «многоштрафников». Без машин остались два водителя.