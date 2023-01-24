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НовостиОбщество24 января 2023 9:25

Более 30 машин стоят в очереди на Керченскую переправу

За сутки паромы перевезли 244 автомобиля и 290 пассажиров
Светлана ОВДЕЙ
На парковке в поселке Ильич находятся 34 машины Фото: t.me/opershtab23

На парковке в поселке Ильич находятся 34 машины Фото: t.me/opershtab23

Более 30 машин стоят в очереди на Керченскую переправу. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В настоящее время на парковке в поселке Ильич находятся 34 автомобиля. За сутки паромы «Лаврентий», «Керченский-2» и «Мария» перевезли в Крым 244 автомобиля и 290 пассажиров.

- Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева, - отметили в региональном оперштабе.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничение ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.