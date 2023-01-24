Стихийную свалку запланировано убрать до конца недели Фото: кадр из видео

Незаконную свалку убирают в поселке Российском Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стихийная свалка растянулась на площади около двух гектаров. Территорию расчищают собственники участков. Всего здесь задействовали шесть единиц техники.

Убрать незаконную свалку планируют до конца недели. Такое поручение дал глава города Евгений Наумов на планерном совещании. Работу на участке в настоящее время контролируют сотрудники мэрии. Они следят за тем, чтобы мусор не сжигали, не закапывали и не вывозили на другие стихийные свалки.

- Вчера по периметру захламленных участков сделали рвы, чтобы предотвратить подвоз нового мусора, - уточнили в администрации.

Напомним, мэр Краснодара предложил отбирать землю за незаконные свалки. Как отметили на планерном совещании, это станет уроком для людей, использующих территорию не по целевому назначению и складирующих мусор.