В Анапе открыли «Стену Героя», посвященную погибшему участнику СВО

В память о погибшем бойце появился рисунок рядом со зданием Анапского индустриального техникума, где он учился. Фото: мэрии Анапы.

В Анапе открыли «Стену Героя», посвященную погибшему в СВО Роберту Берикишвили. Об этом сообщили в мэрии города-курорта. 24 января прошла церемония в память о герое.

Военный учился и жил в Анапе. С 2019 года он служил в Росгвардии. И в числе первых отправился в зону СВО.

- Ефрейтор национальной гвардии Берикишвили героически погиб при выполнении воинского долга 11 марта 2022 года, - рассказали в мэрии Анапы. - Указом Президента России он награжден Орденом Мужества.

А теперь в память о нем появился рисунок рядом со зданием Анапского индустриального техникума, где учился боец. А в самом учебном заведении еще открыли «Парту Героя», за которой сидеть смогут лучшие студенты.

Ранее, в Анапе 22-летний боец СВО пришел лично поблагодарить школьников за письма.