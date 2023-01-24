Депутат Заксобрания Кубани помог теннисистам из ЛНР

Фото предоставлено клубом настольного тенниса «Единство»

Руководитель луганского клуба настольного тенниса «Единство» Михаил Журавель в конце прошлого года обратился к депутату Законодательного собрания Краснодарского края от Сочи Арменаку Тозляну с просьбой о помощи.

Михаил Журавель рассказал, что участники спортклуба только в последние несколько лет начали возрождать в Луганске настольный теннис. По его словам, запрос на занятия спортом – это неотъемлемая часть развития общества. Однако многие тренеры и мастера своего дела покинули республику, что привело к образованию пробела в детском спорте.

- В целях популяризации здорового образа жизни и вовлечения в спорт представителей разных возрастных категорий, родилась идея создания на общественных началах клуба настольного тенниса. Своими усилиями начали регулярно проводить турниры, на которые съезжались спортсмены со всех уголков республики. Соревнования в Луганске пользовались повышенным интересом. Со временем наш вид спорта стал одним из наиболее динамично развивающихся в ЛНР. В настоящее время в клубе тренируются лучшие теннисисты республики, - рассказал Михаил Журавель.

Руководитель спортклуба добавил, что Луганская Народная Республика вошла в состав Российской Федерации. В связи с этим в ближайшее время увеличится количество желающих заниматься спортом, в том числе настольным теннисом.

Однако состояние технической базы на тот момент не позволяло привлекать дополнительно воспитанников и обучать их игре в настольный теннис. В связи с этим участники спортивного клуба «Единство» приняли решение обратиться к депутату Законодательного собрания Краснодарского края от Сочи Арменаку Тозляну с просьбой купить экипировку и спортивный инвентарь. В том числе для проведения турниров.

Арменак Тозлян написал в своем телеграм-канале, что не мог отказать в помощи. Он отметил, что руководство клуба в этом году ставит амбициозные цели по развитию. В частности, планируется открыть ряд секций на базе общеобразовательных школ.

- Передал клубу необходимый спортивный инвентарь, чтобы в дальнейшем все планы воплотились в жизнь. По 40-50 детей в каждом клубе смогут тренироваться и участвовать в соревнованиях, на которые будут съезжаться спортсмены со всей Луганской Народной Республики. Рад, что стал причастным к возрождению настольного тенниса в республике, у подрастающего поколения должны быть возможности заниматься спортом. Желаю всем спортивных побед и достижений, - добавил депутат ЗСК.

Напомним, перед Новым годом Арменак Тозлян собрал и отправил детям Донбасса сладкие подарки к празднику. Кроме того, в состав гуманитарного груза вошли одежда, продукты питания, товары первой необходимости, оргтехника и многое другое.