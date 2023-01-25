Ремонт продолжается Фото: krd.ru

В Краснодаре на 40% отремонтировали улицу Тополиную. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы продолжаются на участке от улицы Жигулевской до улицы Автомобильной. Всего специалисты обновят более 1,5 километра дороги. С настоящее время здесь переустраивают инженерные сети и обустраивают ливневку.

На участке улицы подготовят заасфальтированную двухполосную дорогу, велодорожки и парковочные места.

- Что немаловажно, появится ливневка и канализационно-насосная станция, - отметила и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Галина Шешина.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре построят ливневку по улице Домбайской. Ее проложат при реконструкции участка от улицы 1-го Мая до улицы им. Героев-Разведчиков