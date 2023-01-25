Грузия не планировала запускать морские пассажирские перевозки из Сочи

У Грузии нет морского сообщения с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Морпорт Сочи планировал запустить морское сообщение с Абхазией и Грузией. Однако правительство РФ не обращалось к коллегам из Грузии. Агентство морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии не было уведомлено о данном проекте.

- В связи с информацией, распространяемой в СМИ, которая касается начала морского сообщения между Грузией и Российской Федерацией, заявляем, что у Грузии нет морского сообщения с Россией, - сообщили в пресс-службе Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, правительство Грузии не знает, о каких переговорах говорит администрация морпорта Сочи.

Ранее сообщалось, что морпорт Сочи запустит пассажирские перевозки в Грузию и Абхазию. Для начала работы морского сообщения ведут переговоры.