Грузия не проводила переговоры с Россией по запуску морского сообщения из Сочи

Правительство Грузии не знает, о каких переговорах говорит администрация морпорта Сочи. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Администрация Морпорта Сочи накануне заявила, что ведутся переговоры с Абхазией и Грузией. Планировалось, что страны свяжет морское сообщение. Выяснилось, что к правительству Грузии не обращались коллеги из России. Данная тема не обсуждалась.

- В СМИ начала появляться информация о запуске морского сообщения между Грузией и Российской Федерацией. Заявляем, что у Грузии нет морского сообщения с Россией, - заявили в пресс-службе Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, правительство Грузии не знает, о каких переговорах говорит администрация морпорта Сочи.