В 2022 году в регионе зарегистрировали 47 350 браков Фото: Иван МАКЕЕВ

Более 47 тысяч браков зарегистрировали в Краснодарском крае в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

Всего в регионе заключили 47 350 браков. Отмечается, что количество пар, ставших супругами, выросло на 4 788 по сравнению с 2021 годом.

Чаще остальных в регионе вступали в брак жители в возрасте от 25 до 34 лет. Так, в 2022 году среди них женились 20 702 мужчины и вышла замуж 17 341 женщина.

- Это 40,2% от общего числа браков, - уточнили в пресс-службе управления ЗАГС Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала о том, какими необычными именами назвали детей в регионе в 2022 году. В рейтинг вошли Краснодар, Амур и Адольф, а самыми распространенными стали Мирон и Марк.