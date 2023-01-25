Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Горячем Ключе женщина за рулем легковушки сбила 8-летнего мальчика. ДТП произошло 24 января около 18:00 на улице Энгельса.

Предварительно, 42-летняя женщина, проезжая на автомобиле Citroen, совершила наезд на 8-летнего мальчика, переходившего дорогу в не предназначенном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Ребенок в этот момент выходил из-за припаркованного автобуса.

- В результате происшествия пешеход был травмирован, ему назначено амбулаторное лечение, -сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Староминском районе водитель легковушки погиб после опрокидывания машины. 49-летний мужчина скончался в больнице.