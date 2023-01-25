Лебедей обнаружили в озере со стороны аула Старобжегокай Адыгеи Фото: t.me/Klimovnews

Умер лебедь, спасенный из обледенелого озера в Краснодаре. Птицу, обнаруженную в озере со стороны аула Старобжегокай Адыгеи, несколько дней выхаживала местная жительница.

Напомним, видео с лебедями в водоеме начали публиковать в соцсетях. Пользователи просили неравнодушных людей помочь птицам. Местные жители, прибыв на место, вызвали МЧС. Но погибающей птице помогли раньше прибытия спасателей – двое мужчин на надувной лодке вытащили пострадавшего лебедя.

Отец семейства лебедей погиб ранее. На водоеме остались еще трое птенцов.

Выхаживать пострадавшую птицу взялась местная жительница. Бусинке – так назвала ее женщина – из-за обморожения ампутировали крыло.

- Она несколько дней ничего не ела и сегодня ее не стало, - сообщил в своем telegram-канале местный житель Сергей Климов. - Остается неясной судьба трех птенцов. Как скоро они поймут, что родителей больше нет и начнут жить дальше.