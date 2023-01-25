Женщина, обеспокоившись, перевела 300 тысяч рублей Фото из архива КП

В Краснодаре телефонный мошенник украл у женщины 300 тысяч рублей. На 22-летнего парня завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Местной жительнице поступил звонок от якобы работника банка. Молодой человек, представившись сотрудником службы безопасности, рассказал женщине о подозрительных операциях с ее расчетным счетом. Чтобы сохранить деньги, он убедил ее перевести средства на указанный им счет.

Женщина, обеспокоившись, отправила 300 тысяч рублей тремя переводами на разные карты. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

Полицейские установили личность и местоположение «работника» банка. Им оказался 22-летний приезжий из Тульской области. Выяснилось, что молодой человек нашел подработку курьером. В его обязанности входило обналичивать поступившие на его банковский счет деньги жертв и переводить их «работодателю».

- Следственным подразделением УМВД РФ по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок шести лет, - сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Тем временем полицейские ищут других лиц, которые причастны к мошенничеству.