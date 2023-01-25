В ДК обновили внутренние помещения и прилегающую территорию Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дом культуры отремонтировали в Успенском районе Кубани. Учреждение обновили впервые за 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На ремонт ДК в селе Марьино выделили более 30 миллионов рублей. В здании заменили внутренний и наружный водопровод, канализацию, отопление, вентиляцию, обновили фасад, кабинеты, зрительный зал и установили видеонаблюдение.

Во время работ специалисты привели в порядок прилегающую территорию. Кроме ремонта, для ДК приобрели новые кресла и оргтехнику.

- В новых помещениях продолжили работу клубные формирования и любительские объединения, проходят культурно-массовые мероприятия, читатели активно посещают Марьинскую сельскую библиотеку, - рассказали в районной администрации.

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