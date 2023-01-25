В Сочи отменят четыре электрички, курсирующие между Имеретинским курортом и Роза Хутор

В Сочи отменят четыре пригородных электрички.

В Сочи поменяется расписание движения пригородных поездов. Как сообщили в компании «Кубань Экспресс-Пригород» будут отменены четыре поезда, курсирующих между Имеретинским курортом и Роза Хутор. Изменения вступят в силу с 31 января 2023 года.

- Из расписания исчезнут поезда, отправляющиеся со станции Имеретинский курорт в 07.53 и 18.03, а также поезда, отправляющиеся со станции Роза Хутор в 09.43 и 19.00, - уточнили в пресс-службе компании.

Напомним, что дополнительные электрички и автобусы были запущены на горнолыжные курорты, Сочи из-за большого наплыва туристов зимой.