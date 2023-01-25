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НовостиОбщество25 января 2023 18:05

В Анапе нашелся пропавший во время прогулки ребенок

Мальчик замерз и зашел погреться в подъезд
Евгения ХАЛИКОВА
Ребенок играл на деткой площадке без родителей.

Ребенок играл на деткой площадке без родителей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Анапе волонтеры и сотрудники полиции нашли потерявшегося в районе ЖК "Трио" четырехлетнего Филлипа. Оказалось, что малыш замерз, но решил не возвращаться домой, а зашел погреться в подъезд.

Напомним, что ребенок пропал из двора жилого комплекса, где проживает вместе с родителями. Взрослые родственники отпустили мальчика во двор одного. Территория вокруг многоэтажки обнесена забором и поэтому они не переживали за безопасность сына.

Знакомые семьи рассказывают, что Филипп - очень общительный мальчик. Поэтому родители, не обнаружив малыша на детской площадке, решили, что он мог уйти в гости к друзьям поиграть.