В Анапе нашелся пропавший во время прогулки ребенок

Ребенок играл на деткой площадке без родителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Анапе волонтеры и сотрудники полиции нашли потерявшегося в районе ЖК "Трио" четырехлетнего Филлипа. Оказалось, что малыш замерз, но решил не возвращаться домой, а зашел погреться в подъезд.

Напомним, что ребенок пропал из двора жилого комплекса, где проживает вместе с родителями. Взрослые родственники отпустили мальчика во двор одного. Территория вокруг многоэтажки обнесена забором и поэтому они не переживали за безопасность сына.

Знакомые семьи рассказывают, что Филипп - очень общительный мальчик. Поэтому родители, не обнаружив малыша на детской площадке, решили, что он мог уйти в гости к друзьям поиграть.