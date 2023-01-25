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НовостиЗвезды25 января 2023 19:26

Казаки Анапы предложили ввести процедуру согласования для артистов

Инициативу проявил атаман анапских казаков Валерий Плотников
Евгения ХАЛИКОВА
В Анапе казаки хотят ввести цензуру для артистов.

В Анапе казаки хотят ввести цензуру для артистов.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Анапский атаман и заместитель главы по вопросам гражданской обороны и защиты населения, взаимодействия с военнослужащими и казачеством Валерий Плотников предложил ввести строгий регламент для выступающих на курорте артистов. С таким предложением вице-мэр выступил 25 января во время заседания городского Совета по культуре, сообщает «Кубань 24».

Напомним, что в немилость анапских казаков звезды российского шоу-бизнеса попадают часто. Летом 2022 года они требовали отменить гастроли по Югу России Филипп Киркорова.

А в августе 2013 в анапском аэропорту казаки напали на музыкантов Bloodhound Gang. Причиной стало осквернение флага России во время концерта группы.