Казаки Анапы предложили ввести процедуру согласования для артистов

В Анапе казаки хотят ввести цензуру для артистов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Анапский атаман и заместитель главы по вопросам гражданской обороны и защиты населения, взаимодействия с военнослужащими и казачеством Валерий Плотников предложил ввести строгий регламент для выступающих на курорте артистов. С таким предложением вице-мэр выступил 25 января во время заседания городского Совета по культуре, сообщает «Кубань 24».

Напомним, что в немилость анапских казаков звезды российского шоу-бизнеса попадают часто. Летом 2022 года они требовали отменить гастроли по Югу России Филипп Киркорова.

А в августе 2013 в анапском аэропорту казаки напали на музыкантов Bloodhound Gang. Причиной стало осквернение флага России во время концерта группы.