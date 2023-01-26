Туман окутал Краснодарский край на сутки

Синоптики заранее предупреждали об ухудшении погоды Фото: Галина КОПЫЛОВА

Туман в Краснодаре и крае наблюдается со вчерашнего вечера. Утром 26 января жители также проснулись в белой пелене. По прогнозам, плохая видимость в регионе сохранится в течение всего дня.

- Обращаем внимание жителей Кубани, туманы ожидаются по краю 26 января, они задержатся на целый день, - отметили в гидрометценре региона.

Белая пелена рассеется к вечеру Фото: Галина КОПЫЛОВА

Водителей просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим в непогоду.

Кроме этого, возможны гололед и изморозь. Ветер днем до 12 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами ожидаются порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов. Днем столбики на термометрах поднимутся до 13 градусов.