Туман окутал Краснодарский край на сутки

Синоптики заранее предупреждали об ухудшении погоды
Фото: Галина КОПЫЛОВА
Туман в Краснодаре и крае наблюдается со вчерашнего вечера. Утром 26 января жители также проснулись в белой пелене. По прогнозам, плохая видимость в регионе сохранится в течение всего дня.
- Обращаем внимание жителей Кубани, туманы ожидаются по краю 26 января, они задержатся на целый день, - отметили в гидрометценре региона.
Белая пелена рассеется к вечеру
Фото: Галина КОПЫЛОВА
Водителей просят быть осторожными и соблюдать скоростной режим в непогоду.
Кроме этого, возможны гололед и изморозь. Ветер днем до 12 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами ожидаются порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов. Днем столбики на термометрах поднимутся до 13 градусов.