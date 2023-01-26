В Хадыженске в 2023 году начнут проектировать школу в здании бывшего техникума Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Хадыженске в 2023 году начнут проектировать школу в здании бывшего техникума. Администрация Апшеронского района направила в департамент строительства Краснодарского края заявку на выделение средств. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, жительница Хадыженска обратилась к губернатору Вениамину Кондратьеву во время «Прямой линии». Женщина рассказала, что действующая школа перегружена и вынуждена работать в две смены.

Вблизи учреждения по улице Ленина находится здание бывшего Хадыженского нефтяного техникума, работавшего с 1966 по 1991 годы. С 1994 по 2007 годы здесь находилась школа №6, которую позже присоединили к учреждению №15.

Сейчас здание техникума по улице Ленина закрыто. Местная жительница обратилась с просьбой перепрофилировать его под новую школу.

Проектировать учреждение начнут уже в 2023 году. Здесь, в частности, достроят спортзал и сделают необходимые условия для школьников. Начать реконструкцию на средства из краевого бюджета планируют после согласования проекта.