Водитель выехал на встречную полосу и врезался в ограждение Фото: t.me/gibdd123dinskaya

На Кубани водитель ВАЗ погиб, врезавшись в бетонное ограждение. Авария произошла 26 января около 17:00 на трассе «Краснодар-Ейск» в Динском районе.

Предварительно, 42-летний мужчина за рулем ВАЗ 2115 проезжал со стороны станицы Новотитаровской в сторону станицы Старомышастовской. В какой-то момент водитель превысил скорость, выехал на «встречку» и врезался в бетонное ограждение.

В результате аварии мужчина погиб на месте.

- Обстоятельства ДТП уточняются, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД по Динскому району.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Горячем Ключе водитель легковушки погиб после наезда на металлическое ограждение. От удара 31-летний мужчина выпал из машины на проезжую часть.