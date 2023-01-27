Московские специалисты медцентра имени Бакулева примут кардиопациентов в Адыгее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московские специалисты медцентра имени Бакулева примут кардиопациентов в Адыгее. Врачи будут консультировать местных жителей 30 и 31 января. В состав выездной бригады войдут кардиолог и сердечно-сосудистый хирург.

- Цель этой консультации – отбор пациентов для оказания им высокотехнологичной медицинской помощи. Есть ряд пациентов, которым необходимо оказывать помощь в федеральных медицинских центрах, - рассказала начальник отдела лечебно-профилактической помощи минздрава Адыгеи Санят Кушхова.

Ранее «Комсомолка» сообщала что бригада врачей из Адыгеи проводила медосмотр детей в Херсонской области. В этот раз в подшефный район отправились 13 специалистов.