Три пожара потушили в Сочи за сутки

В Сочи за прошедшие сутки было зафиксировано три пожара. Фото: администрация Сочи

В Сочи за прошедшие сутки было зафиксировано три пожара. Сотрудники МЧС выезжали ликвидировать возгорание в Адлерский и Хостинский районы.

Так, в 13:37 часов 28 января поступил вызов на улицу Молокова. Здесь сильный дым окутал шашлычную. Пожарные установили, что произошло короткое замыкание системы вентиляции без последующего горения.

А в 22:25 часов загорелся одноэтажный частный дом. Пожар случился на улице Мичурина. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Огнеборцы боролись с пожаром около 30 минут. Погибших и пострадавших нет.

В ночь на 29 января около 02:31 часов загорелась крыша двухэтажного дома на улице Горнострелковая дивизия. Пожар охватил 70 квадратных метров. Огонь тушили 15 человек. Пожар удалось полность ликвидировать за час. Погибших и пострадавших нет.