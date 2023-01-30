Показатель посещаемости культурных мероприятий планируют увеличить в три раза по сравнению с 2019 годом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Минкульт Адыгеи обозначил приоритетные направления работы на 2023 год. Большое внимание уделят популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет в рамках программы «Пушкинская карта». Показатель посещаемости планируют увеличить в три раза по сравнению с 2019 годом.

- Мы рассмотрели вопросы координации и планирования театрально-концертной деятельности на территории республики, участие региона в заявочной кампании в 2023 году в грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив, - рассказали в пресс-службе минкультуры Адыгеи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что молодежь Адыгеи купила более 60 тысяч билетов по «Пушкинской карте» за 2022 год. Оформить карту могут ребята от 14 до 22 лет.