В Сочи осудили инженера управляющей компании за открытый люк, в который упал ребенок

Приговор в законную силу не вступил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный суд Сочи рассмотрел уголовное дело, возбуждено в отношении Игоря Першина. Мужчину обвиняют по статье “Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью”.

По данным следствия, Игорь Першин являлся главным инженером управляющей компании. Подсудимый оказывал услуги по содержанию и техобслуживанию дома на улице Клубничной, 80б.

- Першин надлежащим образом не проконтролировал проведение своевременной проверки металлического люка канализационного коллектора, расположенного на придомовой территории, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Ребенок наступил на люк и провалился в канализационный коллектор. ЧП произошло 8 июня 2021 года. Ребенок получил травмы различной степени тяжести. - В результате здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред в виде перелома бедренной кости и компрессионного перелома грудных позвонков, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Игоря Першина признали виновным. Ему назначали 1,5 года домашнего ареста. К тому же, мужчина должен выплатить штраф в 250 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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