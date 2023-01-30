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НовостиОбщество30 января 2023 9:39

Между Сочи и Бухарой запустили прямое авиасообщение

Самолет будет летать раз в неделю
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Перевозчик будет выполнять рейсы на самолетах Sukhoi Superjet 95

Перевозчик будет выполнять рейсы на самолетах Sukhoi Superjet 95

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи теперь можно прилететь из Бухары. Авиакомпания «Азимут» запустила еженедельные рейсы из Узбекистана на курорт. Первый полет уже осуществили. Самолет успешно приземлился в аэропорту Бухары 30 января в 00:40.

- По традиции, экипаж борта и пассажиров торжественно встретили под звуки карная и сурая, - сообщили в пресс-службе аэропортов Узбекистана.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, рейсы будут осуществлять раз в неделю - по воскресеньям. Полеты выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 95.

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